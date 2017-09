Pourquoi Ugo Fredette garde-t-il le silence?

Alors qu’on s’active pour retrouver Yvon Lacasse sur le vaste territoire entre Lachute et Rouyn-Noranda, plusieurs s’indignent que le principal suspect dans cette affaire soit toujours muet et n’aide en rien aux recherches.

Ugo Fredette est en effet la meilleure personne, à l’heure actuelle, pour dire à quel endroit se trouve le septuagénaire dont on est sans nouvelles depuis jeudi, puisqu’il est selon toute vraisemblance le dernier à l’avoir vu, lorsqu’il lui a dérobé le véhicule à bord duquel il a entamé sa longue cavale à partir de Lachute.

Première hypothèse: il est possible qu’il ait perdu la mémoire. En somme, même s’il décidait de se mettre à table avec les policiers, il pourrait ne plus être en mesure de les ramener à l’endroit précis où il a laissé M. Lacasse. L’ex-sergent de la Sûreté du Québec, Jean-François Brochu, se rappelle de cas de meurtriers qui, après avoir enterré leur victime, ne se rappelaient pas des détails «parce qu’au moment où ils l’ont fait, le stress était tellement intense».

Au-delà de cette possibilité, M. Brochu souligne tout de même que le suspect a le droit de se taire.

«C’est quelqu’un qui comprend très bien que plus il va donner des informations, plus son cas va être difficile à régler devant les tribunaux», a renchéri le psychiatre Gilles Chamberland, en entrevue au Québec Matin. Selon lui, le fait qu’il se soit intéressé à plusieurs dossiers d’enlèvement lui a inculqué une certaine expertise sur le fonctionnement des policiers, ce qui peut expliquer son mutisme.

Ceci dit, entendre l’enregistrement de la fille du disparu qui l’implore de dire où il a abandonné son père pourrait «lui faire réaliser que des gens souffrent et qu’il peut faire quelque chose de bien pour apaiser ces souffrances-là».

État mental

Selon le psychiatre, on ne peut pas exclure la présence d’une maladie mentale chez Ugo Fredette, également impliqué dans une histoire d’enlèvement d’enfant à Saint-Eustache au tout début de l’histoire.

Ceci dit, il observe que le suspect tenu captif en Ontario à l’heure actuelle a démontré une bonne organisation lors de sa cavale. «Les policiers ont quand même eu de la difficulté à le retrouver, il faisait preuve d’un certain sang-froid et d’un esprit qui avait l’air clair», a-t-il poursuivi.

Le spécialiste estime, sous toute réserve parce qu’il n’a pas encore été évalué, qu’Ugo Fredette avait énormément de colère en lui, s’il est effectivement responsable du meurtre de sa conjointe à Saint-Eustache.

«C’est sûr que c’est de la colère qui a été défoulée, et à partir de là, les événements se bousculent... L’idée qu’il est seul au monde maintenant qu’il n’a plus de conjointe et qu’il va devoir tout miser sur son fils et l’emmener avec lui est très plausible», a élaboré M. Chamberbland.