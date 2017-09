Six victimes de moins à son dossier

Plusieurs chefs d’accusation ont été abandonnés dans le dossier de la présumée prédatrice sexuelle de Saint-Jérôme lundi, vraisemblablement faute de preuves.

Roxanne Auger-Lapointe, 22 ans, était de retour au palais de justice pour son enquête préliminaire.

La couronne a décidé de laisser tomber 16 des 82 chefs d’accusations qui pèsent contre la jeune femme. Le manque de preuves serait à l’origine de ces changements.

Plus de 15 présumées victimes

Les modifications à son dossier ont fait en sorte que six jeunes filles ne sont désormais plus des victimes présumées. La liste s’élève désormais à un peu plus d’une quinzaine, et elles sont toutes mineures.

La défense a également proposé de sauter l’enquête préliminaire et de se rendre directement au procès. Elle sera ainsi de retour devant le juge le 2 octobre.

Auger-Lapointe fait notamment face à des accusations d’agression sexuelle, de leurre informatique, d’exhibitionnisme, de contact sexuel, d’incitation à des contacts sexuels et d’exploitation sexuelle.

L’enquête avait permis d’établir qu’elle a abordé ses victimes présumées en rôdant à bord de sa Toyota Corolla rouge près des écoles secondaires de Saint-Jérôme et des environs ainsi que sur les réseaux sociaux, de 2013 à 2016.