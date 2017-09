Lâcher prise et Feux sont sortis grands gagnants des 32es prix Gémeaux, hier soir.

L’Académie était visiblement sous l’emprise de Lâcher prise. L’offrande d’Isabelle Langlois (Rumeurs, Mauvais karma) est repartie avec six trophées, la plus grosse récolte cette année. Sacrée Meilleure comédie, la série a également permis à Sophie Cadieux et Sylvie Léonard de décrocher des prix d’interprétation.

Du côté des dramatiques, Feux a échaudé la compétition en remportant quatre prix majeurs: Meilleure série, Meilleur texte (Serge Boucher), Meilleur premier rôle masculin (Alexandre Goyette) et Meilleur premier rôle féminin (Maude Guérin). Une razzia attendue, malgré la grande qualité des autres finalistes.

Les propriétés de Radio-Canada ont survolé la soirée. Le diffuseur public a raflé 10 des 14 prix décernés durant la cérémonie. Certains y verront un retour du balancier, puisqu’au Gala Artis, en mai, les artistes de TVA avaient balayé 10 des 16 catégories. Sans Guylaine Tremblay et Éric Salvail, la domination aurait été encore plus écrasante.

Hier, seuls Antoine Bertrand (Boomerang) et Céline Bonnier (L’heure bleue) ont sauvé la mise pour TVA.

Télé-Québec a également raflé deux prix durant le gala. En animation, la joyeuse bande de Cochon dingue s’est illustrée du côté jeunesse, tandis que Stéphane Bellavance et Martin Carli (Génial!) ont triomphé du côté des jeux.

Chez les généralistes, V s’en est beaucoup moins bien tiré. Aucune de ses émissions n’a été primée.

Radio-Canada a poursuivi sa collecte grâce à Unité 9, En direct de l’univers, Louis-José Houde pour son animation du gala de l’ADISQ et Pier-Luc Funk, qui a causé la surprise en ravissant le titre de Meilleur premier rôle masculin (série dramatique annuelle) à Guy Nadon pour son portrait du sinistre Jérémie dans Mémoires vives.

«Power» couple

Fait digne de mention, Bianca Gervais et Sébastien Diaz devront faire de la place pour ranger tous leurs Gémeaux. À eux seuls, ils ont raflé trois prix au gala hors d’ondes hier: Meilleure animation pour Format familial, Meilleur rôle de soutien pour Bianca Gervais (Ruptures) et Meilleure animation d’un magazine culturel pour Sébastien Diaz (Formule Diaz).

Une belle façon de cimenter leur statut de «power» couple.