Un conseiller du Bas-Saint-Laurent préconise une hausse de salaires élus municipaux

Un aspirant à la mairie de Price dans le Bas-Saint-Laurent souhaite une hausse du salaire des élus municipaux afin de pouvoir attirer davantage de candidats de qualité.

Bruno Paradis considère que le rôle des élus est devenu beaucoup plus exigeant que par le passé dans plusieurs petites municipalités.

Il propose de lancer une réflexion sur la rémunération des élus municipaux s’il est élu maire. M. Paradis, qui est père de cinq enfants et dirigeant d'une entreprise, est conseiller municipal dans la municipalité depuis 2014.

À Price, une municipalité de 1700 habitants, avec les allocations un conseiller gagne un peu plus de 3600 $ par année, alors qu’un maire reçoit un peu plus de 11 000 $ par année.

«Il y a de plus en plus de dossiers complexes que l'on doit traiter. On parle de la voirie, de l'aqueduc, mais aussi du volet social et même du développement économique, il faut donc être polyvalent, car il y a de plus en plus de dossiers où l'on nous demande de faire des choix éclairés. Il y a des semaines où l'on fait beaucoup d'heures. Par exemple, une semaine où j'ai travaillé sur un sujet litigieux, j'ai mis beaucoup d'heures, ça représente au final que deux ou trois dollars de l'heure», estime M. Paradis.

Il concède que la rémunération des élus constitue un sujet tabou. Cependant, une hausse des salaires viendrait avec davantage d’obligations.

« Je veux que les élus soient mieux rémunérés à Price, mais je veux aussi leur en demander plus. Je veux pouvoir les appeler et leur dire qu'il y a des dossiers à traiter et leur demander de mettre des heures. Mais oui, il y a des gens qui veulent se faire élire pour avoir leur rémunération. Il faut donc avoir une réflexion sur comment la rémunération doit être offerte», souligne le prétendant à la mairie de Price.

Le maire d’Amqui, Gaëtan Ruest, abonde dans le même sens. Il milite depuis des années pour sensibiliser la population à l’importance d’offrir une rémunération adéquate aux élus municipaux.

Il a d’ailleurs fait partie d'un comité de l’Union des municipalités du Québec chargé d’étudier la question. «La liste des qualités qu’on demande aux élus, c’est pas mal plus long que bien des emplois bien mieux rémunérés», estime-t-il.

La période officielle du dépôt des mises en candidature pour les élections municipales débute 22 septembre et se termine le 6 octobre.