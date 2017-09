Un entrepreneur poussé à la faillite par Sobeys

Un petit entrepreneur des Laurentides a réussi à récupérer 200 000 $ auprès du détaillant alimentaire Sobeys qui l’a poussé à la faillite en lui mettant des bâtons dans les roues lors de l’ouverture de son dépanneur.

«On a vraiment tout perdu à cause de Sobeys. On s’est demandé où on allait rester avec quatre enfants. J’avais mon commerce et il a fallu que je retourne avec ma boîte à lunch comme employé», laisse tomber Michel Dagenais, qui garde un goût amer de cette aventure. M. Dagenais détenait un terrain depuis près d’une dizaine d’années où était installé un garage auquel était adjoint un dépanneur en plus d’une station d’essence dans le village de Lantier dans les Laurentides.

Mécanicien de formation, M. Dagenais gérait le garage et les ventes d’essence à la pompe.

En 2008, lorsque le bail du dépanneur tirait à sa fin, l’entrepreneur s’est mis à la recherche d’une bannière pour reprendre le dépanneur et l’encadrer, comme il avait très peu d’expérience dans le domaine.

Son choix s’est arrêté sur les dépanneurs Voisin détenus par Sobeys, une compagnie aussi connue pour sa chaîne d’épicerie IGA, notamment.

Projet familial

«C’était un rêve familial, ça allait faire travailler toute la famille, les enfants voulaient s’impliquer aussi», se souvient M. Dagenais.

L’entrepreneur devait fermer son garage puisque le dépanneur devait dorénavant utiliser tout le bâtiment. Le garage devait être reconstruit à côté.

L’homme de 58 ans s’est alors entendu avec Sobeys: il s’occuperait de rénover le bâtiment et d’obtenir l’argent pour le faire. La compagnie devait quant à elle se charger de fournir les équipements du dépanneur et de les faire financer pour le compte de M. Dagenais.

L’entrepreneur a hypothéqué sa maison et mis toutes ses économies en plus de son gagne-pain puisque son garage était fermé durant les rénovations.

Mais Sobeys n’a pas tenu ses promesses. Le financement a été plus difficile que prévu, les équipements ont tardé à arriver, l’enseigne aussi, ce qui a poussé M. Dagenais à retarder l’ouverture. Même lorsque les meubles commençaient à rentrer, le financement n’était toujours pas réglé du côté de Sobeys, relate M. Dagenais.

«J’étais un peu sur la panique, je recevais des appels de fournisseurs qui voulaient être payés», raconte-t-il.

«Précipité à la faillite»

Sobeys a même coupé les vivres à son franchisé durant un certain temps l’empêchant de s’approvisionner auprès de ses fournisseurs à un prix concurrentiel.

«J’achetais des caisses de bière à 22 $ tandis qu’elles étaient en promotion dans mon magasin à 18,95 $. Je n’y arrivais pas», se désole-t-il.

Et même lors d’une ultime tentative de sauver le commerce, Sobeys s’est retiré à la dernière minute de l’entente, prétextant qu’elle n’avait pas été approuvée par la haute direction. L’institution financière de M. Dagenais avait accepté de prêter 100 000 $ tandis que Sobeys avait 70 000 $ à financer pour les équipements.

Même s’il a obtenu gain de cause, M. Dagenais estime avoir perdu beaucoup plus dans cette aventure. Sobeys réclamait une aide financière qu’elle avait versée à M. Dagenais au début de l’aventure, ce qu’a catégoriquement refusé le juge.

«Sobeys a précipité [l’entreprise de M. Dagenais] vers la faillite», a affirmé sans équivoque le magistrat dans sa décision datée du 9 août dernier.

«J’avais un commerce rentable avant de me lancer dans ce projet. Je regrette de l’avoir fait, on m’a abandonné alors que j’avais un beau projet familial et viable dans un lieu achalandé», déplore-t-il.