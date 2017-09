Un groupe punk canadien se glisse dans le disque de Beyoncé

Beyoncé s'aventure certes sur de nombreux terrains musicaux mais les cris et riffs de guitares s'échappant du vinyle de son album «Lemonade» n'ont sûrement pas manqué de surprendre ses fans. Et pour cause, il s'agissait en fait de l'enregistrement d'un groupe punk canadien.

Auteur de titres comme «Child Soldier» (Enfant soldat) et «Burn the flag» (Brûle le drapeau), le quatuor de punk hardcore ZEX a publié dimanche sur Facebook une vidéo montrant un vinyle jaune, avec l'étiquette «Lemonade», du nom du dernier album de la chanteuse américaine.

La maison de disques Columbia Records a reconnu une «erreur humaine» lors de la fabrication du disque dans une usine en Allemagne, soulignant dans un communiqué qu'il ne s'agissait pas d'une décision artistique: «Beyoncé et ZEX n'étaient pas au courant, ni responsables, de l'erreur de confection.»

Seuls un «petit nombre» de vinyles destinés au marché européen ont été affectés, et uniquement sur le face A, a précisé Columbia Records en offrant d'échanger le disque ou de rembourser les fans de Beyoncé déçus.

Comptant seulement quelques 8000 «J'aime» sur leur page Facebook, comparés aux 64 millions de la superstar Beyoncé, ZEX a lancé lundi un nouveau site de vente de ses chansons.

Sorti en 2016, «Lemonade» est considéré par la critique comme l'album le plus aventurier de Beyoncé, mêlant au hip-hop des touches country... et même hard rock avec Jack White et Led Zeppelin figurant parmi les auteurs de chansons.