Une startup veut réduire l’impact des travaux routiers

Une startup québécoise a peut-être trouvé la solution numérique pour permettre aux villes de réduire l’impact des travaux routiers sur les citoyens et d’éviter le chaos lié au festival des cônes orange.

Technologies OPA a développé une plateforme numérique d’optimisation de logistique de chantiers de construction et de mobilité routière pour les gestionnaires impliqués dans les petits et grands travaux.

«La commercialisation est amorcée et on enregistre une belle croissance. Nous sommes en mesure de pousser de nouveaux modules destinés à de nouveaux marchés», a indiqué Caroline Arnouk, présidente et fondatrice.

«Aide à la planification»

La plateforme s’adresse aux gestionnaires, techniciens, ingénieurs, entrepreneurs et firmes de génie-conseil.

«C’est une aide à la planification. Cela permet d’éviter de barrer toutes les rues en même temps ou d’établir des détours qui tombent sur d’autres chantiers», précise-t-elle.

Cet outil peut également être très utile pour les sociétés de transport qui doivent tenir compte de nombreuses variantes quand vient le temps de modifier un trajet. Le marché des activités événementielles représente aussi de belles occasions d’affaires.

Combien de fois doit-on défaire et refaire pour rien un bout de rue, alors qu’une meilleure coordination des travaux aurait permis de réaliser le tout en même temps ? Toutes les villes connaissent ce genre de problème.

«Le manque de communication est un point important. L’information n’est pas transmise au bon moment ou elle n’est pas transmise du tout. Sous la chaussée, il y a tout un monde d’intervenants. Beaucoup de services travaillent en silo. C’est là qu’on innove», ajoute Mme Arnouk, dont l’entreprise est présente à Montréal, Laval et Québec par l’intermédiaire du programme de vitrine technologique.

Après avoir reçu le soutien d’incubateurs d’entreprise, Technologies OPA vole maintenant de ses propres ailes.

Fonctionnement

Plusieurs organisations utilisent encore des cartes statiques ou des fichiers Excel. La technologie infonuagique d’OPA regroupe ces deux formats.

«On a un système qui a une architecture ouverte. On a fait ça exprès pour être compatibles avec tous les systèmes que les villes utilisent. On ne force pas le client à changer quoi que ce soit. On est complémentaires et on est capables de communiquer avec plusieurs bases de données. À Québec, on a entré 800 projets de manière automatique en collaboration avec le Service d’ingénierie», explique-t-elle.

À Montréal, l’entreprise travaille avec des arrondissements pour consolider sa base de données. La technologie d’OPA est aussi déployée sur les chantiers Turcot, Champlain et Bonaventure.

Le gain en économie de temps est patent, assure Mme Arnouk.

«Cela permet aux gestionnaires de se concentrer sur leur mandat plutôt que d’entrer des données dans un fichier. Ils voient qu’ils peuvent être plus performants. On économise beaucoup, et ce, à plusieurs niveaux.»

L’entreprise entend s’attaquer au marché international dès l’an prochain.

L’entreprise

Présidente et fondatrice : Caroline Arnouk

Siège social : Montréal

Création de l’entreprise : 2015

Nombre d’employés : 7