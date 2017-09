À 20 ans, elle doit vivre dans une résidence pour aînés

Une jeune femme de 20 ans doit vivre dans une résidence pour personnes âgées, puisqu'il n'existe aucune autre ressource adaptée à ses besoins. Elle souhaite déménager dans un appartement adapté à Québec.

Fanny Martin doit vivre avec une Spina-Bifida, cette malformation de la colonne vertébrale. Elle est née avec une bosse au milieu de son dos. Quelques heures après ma naissance, elle a subi une chirurgie pour retirer cette masse. Aujourd’hui, elle est paralysée de la taille jusqu'aux pieds.

Depuis l'âge de 9 ans, elle a été placée dans plusieurs familles d’accueil. Il y a 6 mois, elle a été transférée dans un foyer de personnes âgées de Rivière-du-Loup, en raison des besoins particuliers de son fauteuil roulant Elle était réticente à ce changement.

La jeune femme s'ennuie et ne sort plus de sa chambre. Elle déplore n'avoir aucune affinité avec les autres résidents, beaucoup plus âgés qu'elle.

Elle désire se rapprocher de l'Institut de réadaptation en déficience physique de Québec (IRDPQ), Elle veut aussi déménager dans un logement adapté.

Une campagne de sociofinancement a été lancée. L'objectif est d'amasser 10 000$.