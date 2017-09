Air Transat évacue ses voyageurs de République dominicaine

Le transporteur Air Transat lance une opération d’envergure visant à rapatrier près de 2200 passagers actuellement en République dominicaine, pays qui sera touché au nord-ouest par l’ouragan Maria.

«Air Transat a lancé une opération visant à évacuer tous ses passagers de République dominicaine en envoyant un total de 8 appareils vers Punta Cana, Puerto Plata et Samana», a fait savoir le transporteur en journée mardi.

NOAA

Les avions sont attendus en République dominicaine en soirée, et les premiers vols de retour vers le Canada décolleront vers 20h. D'autres vols de retour sont prévus mercredi entre 11h30 et 12h05.

«La procédure d’évacuation s’applique, peu importe la date de retour indiquée sur le billet d’Air Transat», ajoute le transporteur par voie de communiqué.

L’ouragan Maria devrait passer un peu nord de la République dominicaine, selon la NOAA. La tempête cyclonique devrait commencer à s’abattre sur la République dominicaine mercredi.

Maria devrait surtout souffler sur la côte ouest et le nord du pays.

Par ailleurs, tous les vols d’Air Transat qui étaient prévus «les 21 et 22 septembre à destination de Punta Cana et de Puerto Plata aux départs de Montréal, Toronto et Québec sont annulés.»

