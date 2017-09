Quelques heures après le passage de l'ouragan Maria qui a fait des morts et de lourds dégâts en Guadeloupe, une île des Antilles, les résidents sont soulagés malgré tout.

«Ça s'est calmé à partir de 9h, une accalmie soudaine et souhaitée», raconte Anouk Dewailly, une Québécoise résidant en Guadeloupe.

«Il nous a frappés en 5 et est redevenu 4 dans la matinée. On s'était quand même vraiment bien préparé, préparé toute la maison, on s'était déjà préparé avec Irma. Mais je pense qu'on n'est jamais vraiment prêt», ajoute la jeune femme.

La petite famille s'est réfugiée dans la maison à compter de 18h alors que la pluie tombait et que les vents se levaient. Le tout s'est rapidement aggravé.

«Vers 2h, 3h du matin, c'était l'horreur, on avait l'impression que la maison allait arracher. [...] On ne sait jamais ce qui peut se passer. On était vraiment vraiment apeuré», de dire Mme Dewailly.

Même si l'ouragan est passé, la Guadeloupe est toujours en vigilance grise et les résidents doivent toujours être prudents. Le confinement des habitants reste obligatoire.

«Il y a des arbres partout dans les rues, des toits de maison, des voitures sur la chaussée. Les gens ne peuvent pas trop circuler. On essaie de laisser la voie libre pour les secours, les gens qui vont essayer d'aller sauver des victimes coincées dans les maisons», explique la Québécoise.