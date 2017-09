Coderre assure que l’intégrité est revenue à l’hôtel de ville

Le maire de Montréal assure que l’intégrité est revenue à l’hôtel de ville, en réaction à la frappe de l’Unité permanente anticorruption (UPAC) mardi matin.

L’UPAC a arrêté Frank Zampino, l’ancien maire de Saint-Léonard et ex-président du comité exécutif de la Ville de Montréal, ainsi que l’ex-collecteur de fonds d’Union Montréal Bernard Trépanier concernant un système de partage de contrats publics à Montréal.

Les événements se seraient déroulés entre 2001 et 2009, donc avant l’arrivée de Denis Coderre à la mairie de Montréal.

Le maire assure que la création du poste d’inspecteur général a permis de mettre en lumière des situations de collusions dans les contrats de la ville depuis. Ces enquêtes ont mené à l’annulation de certains contrats et l’ajout d'entrepreneurs sur la liste noire.

«Si les gens ont confiance à nouveau, c’est parce qu’on a ramené cette intégrité et cette stabilité. On s’est donné des mécanismes qui nous ont permis de nous protéger contre la corruption et contre la collusion», a dit le maire qui promet également l’intégrité de tous ses élus.

«Je regarde en avant. Je n’étais pas là avant. Quand je suis arrivé, j’ai dit: voici ce qu’on va faire et on l'a fait. Depuis ce temps-là on ne parle pas de problème d’intégrité à Montréal», a-t-il ajouté.

M. Coderre a souligné que le fait que de nouvelles entreprises répondent aux appels d’offres de la Ville est le signe d’une ouverture du marché.

La cheffe de Projet Montréal, Valérie Plante, espère quant à elle que l’UPAC se penche maintenant sur le financement des partis politiques.

«On doit admettre qu’il y a encore des personnes qui sont assises ici au conseil municipal qui sont d’anciens membres d’Union Montréal, a ajouté Mme Plante. Ils devront faire un examen de conscience et s’assurer qu’ils n’ont rien à voir avec des erreurs du passé.»