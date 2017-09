Couillard réitère sa «plus grande confiance» en Jean-Marc Fournier

Rassuré par la Sûreté du Québec à propos des allégations d’Yves Francoeur, le premier ministre Philippe Couillard a réitéré ce matin sa «plus grande confiance» envers son leader parlementaire, Jean-Marc Fournier.

«J’ai demandé, et c’est le seul contact que mon cabinet a avec la Sûreté du Québec, qu’on me dise s’il y avait une mise à jour de l’habilitation de sécurité de M. Fournier : absolument pas, a rapporté M. Couillard. M. Fournier n’a aucun changement dans son habilitation de sécurité et de son habilité à siéger au conseil des ministres.»

Le chef libéral considère que la société québécoise doit maintenant réfléchir à «deux éléments importants».

«Bien sûr, s’il y a des allégations d’interférence ou d’obstruction du travail de la justice, ce sont des allégations excessivement sérieuses qu’il faut prendre sérieusement, a-t-il exposé. Mais [...] des allégations non fondées, en se trompant d’une fois à l’autre et qui endommagent la réputation de quelqu’un, ça aussi, c’est grave pour une démocratie puis une société de droit.»

Nombreux appuis

À l’entrée du caucus libéral, en ce jour de rentrée parlementaire, de nombreux ministres ont soutenu que M. Fournier, qui disait hier réfléchir à son implication politique, devait rester non seulement en tant que député mais aussi comme leader du gouvernement.

«J'ai toujours connu M. Fournier comme étant un homme intègre et particulièrement honnête», a déclaré le ministre Jean D’Amour.

«La question, c’est doit-il rester en poste malgré un ouï-dire mal fondé et établi? La réponse c’est oui», a laissé tomber à son tour Pierre Moreau, président du Conseil du trésor et collègue de longue date de M. Fournier.