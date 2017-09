Des nouveau-nés manipulés dangereusement par une infirmière

Une vidéo montrant une infirmière manipulant un nouveau-né de façon très dangereuse a circulé abondamment sur les médias sociaux récemment.

La vidéo, ainsi que les photos, d’abord publiées sur Snapchat, ont toutefois été republiées massivement sur Facebook par les internautes dans le but d’identifier les femmes impliquées.

Sur l’une des vidéos, l’infirmière se trouvant devant la caméra tient le nourrisson comme une poupée et le fait danser sur de la musique rap, la chanson «In tha club», de 50 Cent, rapporte la chaîne Fox 30.

Sur une autre séquence, un bébé est retourné la tête à l’envers alors que l’infirmière s’amuse avec le nourrisson sans défense.

Facebook

Dans la vidéo, l’infirmière rit à gorge déployée, et fait des blagues avec la personne derrière la caméra. Cette personne lance d’ailleurs à un moment : «nous allons droit en enfer»!

Sur une photo, également mise en ligne sur Snapchat, l’infirmière présente un doigt d’honneur en indiquant en légende «Voici comment je me sens par rapport à ces petits Satans».

Les travailleuses de la santé qui auraient eu ces comportements tout à fait déplorables ont finalement identifiées.

Elles travaillent au Naval Hospital, un hôpital militaire, à Jacksonville, en Floride.

La direction de l’établissement a affirmé aux autorités que celles-ci avaient été suspendues, le temps de faire enquête et a émis un communiqué lundi.

«Nous sommes bien au fait de la vidéo et des photos mises en ligne. C’est scandaleux, inacceptable, incroyablement non-professionnel, et ne peut être toléré. Nous avons identifié les employés impliqués. Ils ne travaillent plus auprès de patients, et leur cas sera pris en charge par le système de justice, et la justice militaire. Nous en sommes à aviser les parents concernés.»

Les images ont provoqué l’indignation sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes qualifiant les infirmières de cruelles et leurs gestes, dégoutants.