Jeux du Québec: des bénéfices de 240 000 $ pour Alma

Le comité organisateur de la 52e Finale des Jeux du Québec d'Alma a annoncé mardi un gain financier de 240 000 $, sur un budget total de 5,3 millions $.

«Ce sont des résultats qui font sourire, car peu d'entreprises privées peuvent se targuer d'avoir des bénéfices de plus de 4 % au terme d'un tel projet», s’est réjoui Jean-Denis Toupin, le président du comité organisateur des jeux qui se sont déroulés l’hiver dernier.

Les surplus financiers seront déclinés en deux grands axes. À l’image de ce qui avait été fait lors de la 35e finale des Jeux à Alma en 1999, le comité a choisi de verser une partie des bénéfices à la Fondation Alexis-le-Trotteur, qui soutient le développement sportif et artistique de la ville d'Alma.

La somme servira aussi à soutenir le développement des athlètes et des entraîneurs de la ville d'Alma et, ainsi, à éviter qu'ils ne se tournent vers les grands centres. «Les surplus serviront également à soutenir le projet du Centre de ressources d'expertise et de performance sportive (CREPS), en plus de constituer un fond permettant d'offrir des services aux entraîneurs et athlètes de notre milieu», a soutenu Sylvie Beaumont, conseillère municipale et vice-présidente communications et ressources humaines du comité organisateur.

Les retombées économiques proviennent en grande partie de l'affluence des touristes, des spectateurs et des participants eux-mêmes. Ceux-ci ont dépensé 6,6 millions $ durant leur séjour d'une durée moyenne de 3 jours et demi. «On peut aussi affirmer que le Centre multisport est un legs important pour la ville d'Alma», a ajouté M. Toupin.