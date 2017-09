La CAQ a aussi fait un cocktail de financement

La Coalition avenir Québec (CAQ) a aussi tenu une activité de financement organisée par Mark Bruneau, chez qui a eu lieu le cocktail de financement qui a plongé Jean-Marc Fournier dans la controverse.

«À l'époque, c'était quelqu'un qui militait, qui s'appelait Mark Bruneau. Mais il n'était pas impliqué dans la direction de la CAQ, et il est encore moins impliqué aujourd'hui dans la direction de la CAQ», a déclaré mardi le chef de la CAQ, François Legault.François Legault a toutefois tenu à souligner que c’est pour des allégations de trafic d’influence que Jean-Marc Fournier aurait été sous enquête de la Sûreté du Québec, selon le président de la Fraternité des policiers de Montréal, Yves Francoeur.

«Le problème, ce n'est pas d'organiser des cocktails de financement, a dit le chef de la CAQ. Le problème, c'est de promettre des contrats ou des décisions gouvernementales en échange de financement politique.»«Moi, je peux vous dire une chose: Jamais je n'ai accepté de financement politique en échange d'une décision gouvernementale. Ça, je peux vous le dire clairement», a-t-il ajouté.

Enquête de la SQ

Selon Yves Francoeur, Jean-Marc Fournier aurait fait l’objet d’une enquête de la Sûreté du Québec à la suite d’un cocktail organisé au 1000 de la Commune. Le leader parlementaire du gouvernement a confirmé mardi que l’événement s’est déroulé dans le condo de Mark Bruneau.Au cours de cette activité de financement, toujours selon Yves Francoeur, il aurait été «question de développement et/ou dézonage de terrains en retour de contributions au parti libéral du Québec».

La déclaration d’Yves Francoeur mentionnait également la présence de Raymond Bachand, mais ce dernier et Jean-Marc Fournier affirment tous les deux qu’il s’agissait plutôt de Claude Béchard, décédé depuis.Pas une erreurLundi, la CAQ a refusé de commenter les révélations d’Yves Francoeur. Malgré tout, François Legault assure que l’organisation d’un cocktail de financement chez Mark Bruneau n’était pas une erreur.

«Je pense que, quand on regarde au début de la CAQ, on avait besoin effectivement, pour lancer un parti politique, d'avoir du financement, dit-il. Même si on n'était pas obligé de le faire, on a respecté les règlements du DGEQ même pour l'organisme sans but lucratif.»

«Et jamais, jamais, j'ai promis à qui que ce soit que ça influencerait des décisions gouvernementales, assure-t-il. Donc, c'était vraiment du financement venant de gens qui croyaient au programme de la CAQ.»