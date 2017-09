Labeaume veut conserver son «poids politique»

En laissant planer la possibilité de se présenter de nouveau à la mairie en 2021, Régis Labeaume a admis qu’il a pu sembler «arrogant». Mais c’est surtout pour conserver son «poids politique» qu’il a effectué cette sortie, a-t-il assuré.

«Je sais que ç’a eu l’air baveux hier [lundi], mais c’était essentiel pour moi», a soutenu le maire de Québec, mardi matin, en marge d’un point de presse de son parti. Lundi, ce dernier avait soutenu qu’il ne quitterait pas la politique municipale avant d’avoir doté Québec d’un réseau de transport structurant.

Empruntant une expression anglophone, le maire a indiqué ne pas vouloir être perçu comme un «lame duck» (canard boiteux) dans ses négociations avec les deux paliers de gouvernement supérieurs pour le réseau de transport collectif structurant.

«Mandat fort»

Au-delà de la question du poids politique qu’il veut garder, le maire sortant songe-t-il vraiment déjà à une candidature en 2021 ? «On verra», a répliqué le principal intéressé en demandant à la population de lui accorder un nouveau «mandat fort» au scrutin du 5 novembre.

Jean-François Gosselin, un des adversaires directs du maire sortant, s’est étonné de constater que «quelqu’un qui est là depuis dix ans demande un mandat fort [et] demande un chèque en blanc en même temps. Qu’il nous dise c’est quoi son projet, combien ça coûte, et après ça, on pourra en débattre, et les gens vont pouvoir voter là-dessus».

Interrogé par ailleurs sur la suggestion de l’opposition de limiter à deux le nombre de mandats du maire, M. Labeaume a dit préférer «laisser la population choisir».

- Avec la collaboration de Jean-Luc Lavallée