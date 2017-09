Le frère de Sylvain Cossette atteint d’une grave maladie

Le chanteur Sylvain Cossette s'est confié sur ses réseaux à propos d'une triste nouvelle venue affectée sa famille.

Son frère, François Cossette, est atteint de la leucémie myéloïde aiguë.

«Je partage plein de beaux moments de ma vie artistique et personnelle avec vous. Je me trouve extrêmement privilégié et choyé par la vie, mais aujourd'hui je partage avec vous une triste nouvelle. J'ai appris hier que mon jeune frère François Cossette était atteint de la leucémie myéloïde aiguë», indique avec tristesse le chanteur sur ses réseaux.

La leucémie prend naissance dans les cellules souches du sang. Celle de type aigu se développe plus rapidement et souvent sans préavis.

«Les prochains mois seront éprouvants pour lui et sa famille, mais je sais qu’il a la force pour remporter cette bataille», termine-t-il.