Les détaillants qui vont se démarquer vont réussir

Avec les récents déboires de Sears par exemple, et plus récemment du géant du jouet Toy R us, c’est clair qu’on assiste à une transformation radicale, au même titre que le reste de l’économie, du secteur de la vente au détail.

Ce changement est provoqué par le numérique qui est en train de changer les habitudes des consommateurs.

Léolpold Turgeon, président du Conseil québécois du commerce de détail reste optimiste «Étrangement, on peut dire que le commerce de détail va bien. En 2016 on a vu une augmentation des ventes de 4,3 % ce qui s’est traduit par des revenus de 4,6 milliards $ de plus en taxes de vente, uniquement au Québec. Et ça ne faiblit pas en 2017, on enregistre 6,2 % d’augmentation des ventes jusqu’ici.»

Transformation majeure

Le consommateur est encore là, les commerces aussi, mais ça se transforme à une vitesse éclair.

Sears est l’exemple de l’entreprise qui a connu des problèmes d’adaptation au nouveau consommateur. Cela l’a mené à sa perte

De nos jours, 82% des consommateurs magasinent sur leur tablette ou leur téléphone. C’est un changement radical d’habitudes du consommateur.

Règlementation gouvernementale

Ce qui est difficile actuellement c’est l’environnement d’affaires, déplore Léopold Turgeon.

Pourtant rappelle-t-il, il y a 1,3 milliard $ sur la table en ce moment, en non-perception de taxes qu’ils pourraient aller chercher seulement en légiférant.»

«Pour les détaillants», nous dit le président du Conseil, «le pire c’est l’abondance de lois. On est énormément encadré et ça continue avec de nouvelles lois à venir. Pendant ce temps les eBay, les Amazon de ce monde y ont pas de juridiction ici, y peuvent ne rien faire. Y a beaucoup de nuages gris à l’horizon.»

«Au Québec, nous avons le plus haut taux de taxation en Amérique du Nord, le plus haut taux d’imposition, et la réglementation augmente constamment.»

La réforme Morneau pour les PME c’est l’exemple de ce qui se passe trop souvent. «Pour 10 ou 15 % des entreprises qui ne respectent pas les règles, on légifère tout le monde. Pourquoi toujours tout changer ?»

Avenir prometteur

Malgré toute cette morosité, il y a de la lumière au bout du tunnel.

«C’est la première fois de l’histoire qu’un détaillant à la possibilité de passer d’un marché local et de vendre à l’international» rappelle Léopold Turgeon «Et on assiste à une renaissance des commerces de proximité.»

Ce qui se passe dans le marché du détail c’est que vous avez d’un côté les magasins entrepôts et à l’autre bout du spectre, les petits magasins de quartier.

Le petit qui va survivre et même prospérer c’est celui qui va développer une marque ou un produit différent.