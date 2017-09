L’homme d’affaires Peter Munk verse 100 millions $ à un hôpital

L’homme d’affaires et philanthrope Peter Munk a versé un don historique de 100 millions $ au Centre de cardiologie Peter Munk, mardi.

M. Munk, le fondateur du géant aurifère Barrick Gold, est un Canadien originaire de la Hongrie, pays qu’il a fui avec sa famille après la Seconde Guerre mondiale. Le philanthrope a d’ailleurs qualifié son don de «façon de redonner à la nation qui nous a tant donné, à moi et à ma famille».

«Ce cadeau reflète mon énorme gratitude pour le Canada, pour l’Ontario, et pour le talentueux personnel du Centre de cardiologie», a exprimé M. Munk dans un communiqué.

En vertu de ce don, ce sont maintenant 175 millions $ que l’homme d’affaires et sa conjointe ont versés à l’hôpital sur une période de deux décennies.

«Ce don va changer la façon que les patients avec des maladies du cœur et des vaisseaux sanguins seront traités à Toronto, au Canada et dans le monde. [...] Nous pourrons améliorer les traitements des patients, diminuer les coûts des soins de santé, faire de la recherche, développer de nouveaux traitements et diminuer le taux de mortalité des malades», a énuméré le directeur du centre, Dr Barry Rubin.

Fondé en 1997, le centre de cardiologie Peter Munk est à la fine pointe de la technologie. Environ 163 000 patients, dont M. Munk, y sont soignés chaque année.