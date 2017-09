Nouvelle épicerie zéro déchet dans Verdun

Une nouvelle épicerie zéro déchet vient d’ouvrir dans l’arrondissement de Verdun, témoignant d’un récent essor de ce type de commerce à Montréal.

L’épicerie LOCO située au 4437, rue Wellington, invite sa clientèle à amener ses contenants ou à s’en procurer sur place pour faire leurs courses, afin de diminuer l’utilisation d’emballage inutile et le gaspillage.

«Au début, on ne pensait pas qu’il y avait autant de monde qui attendait ou qui voulait ce type d’épicerie et qui voulait faire changer les choses», a expliqué Sophie Maccario, l’une des quatre propriétaires du LOCO de Verdun et d’une autre succursale située dans le quartier Villeray.

Une transition difficile, mais possible

Ahlem Belkheir, la propriétaire du Méga Vrac qui a fait la transition d’une épicerie régulière à un commerce zéro déchet, explique que le plus grand défi fut de changer les habitudes de ses clients réguliers.

«Il y avait une résistance de la part des clients, a fait valoir Mme Belkheir. Cependant, avec le temps, on a été capable de changer leur comportement et c’est vraiment cela notre plus grande réussite.»