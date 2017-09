Piratage chez Equifax: 100 000 Canadiens seraient touchés

La fuite de renseignements personnels chez Equifax toucherait environ 100 000 Canadiens.

«L'information en cause pourrait comprendre le nom, l'adresse, le numéro d'assurance sociale et, dans des cas limités, les numéros des cartes de crédit», a fait savoir l'agence d'évaluation de crédit dans un communiqué.

Equifax soutient qu'une enquête est toujours en cours et que les données pourraient changer.

«Nous présentons nos excuses aux consommateurs canadiens qui ont été affectés par cet incident, déclare Lisa Nelson, présidente et directrice générale d'Equifax Canada. Nous comprenons également qu'il est frustrant qu'Equifax Canada n'ait pu fournir d'éclaircissements sur les personnes en cause avant que l'enquête ne soit complétée. Nous nous efforçons maintenant de donner aux consommateurs touchés le soutien dont ils ont besoin, y compris une surveillance de crédit et une protection contre le vol d'identité gratuites.»

Plus détails à venir...