Quatre signalements de moins que l'an dernier à la DPJ du Bas-Saint-Laurent

La négligence et les abus physiques demeurent les principales raisons de signalements à la Direction de la protection de la jeunesse à la grandeur de la province. L'Est-du-Québec ne fait pas exception à la règle.

Pour l'année 2016-2017, quatre signalements de moins que l'an dernier ont été enregistrés à la DPJ du Bas-Saint-Laurent, qui dressait son bilan annuel mardi matin.

«À ma connaissance, ça s’explique beaucoup par le tissu social serré au Bas-Saint-Laurent. Y’a beaucoup d’actions qui sont faites autant par les municipalités que par les tables de concertation, où des démarches comme le COSMOSS, réunissent des organismes communautaires et des partenaires autour de la jeunesse», a expliqué la directrice de la protection de la jeunesse du Bas-Saint-Laurent, Anne Duret.

La Côte-Nord, qui était au dernier rang de la province en 2015-2016 avec une hausse de 17 % de ses signalements, remonte la pente cette année. On y enregistre une hausse de moins de 2 % en 2016-2017.

Ce sont les garçons de plus de 16 ans qui nécessitent la majorité des interventions dans l’Est.

David, dont on ne peut dévoiler l’identité, est l'un de ceux-là. «Ça commence avec le sac de jujubes au dépanneur. Pis ça finit par une affaire qui te fait du tort et qui va te marquer pour toute ta vie. [...] Au début, je m’en foutais un peu. Mais quand mon frère m’a dit que j’allais avoir une nièce, je ne voulais pas qu’elle se dise : "Mon oncle, c’est un toxico, un si, un ça..."»

Le nombre de jeunes qui restent dans leur milieu familial pendant une intervention de la DPJ est plus élevé dans l'Est qu'ailleurs en province.

Autre particularité sur la Côte-Nord: alors que la moyenne nationale pour le nombre de jeunes relocalisés chez des membres de leur famille est de 8 %, ce chiffre monte à 29 % en sol nord-côtier.

En plus des 990 millions $ versés annuellement pour la protection de la jeunesse, le gouvernement a débloqué 12 millions $ supplémentaires en mars dernier. Environ 180 000 $ de plus ont été octroyés pour les huit MRC du territoire bas-laurentien, et 75 000 $ en sol nord-côtier. Une somme nettement insuffisante pour les intervenants.

«Cet été, on a eu une situation à Sept-Îles et à Port-Cartier où 50 % de nos postes étaient dépourvus. Y’a des gens de ma direction de partout sur le territoire qui sont venus prêter main forte», a expliqué la directrice de la protection de la jeunesse pour le territoire de la Côte-Nord, Marlene Gallagher.