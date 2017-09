Retour sur scène pour Martin Matte

L'attente pour assister à un nouveau spectacle de Martin Matte tire à sa fin. Sept ans après «Condamné à l'excellence», l'humoriste s'apprête à remonter officiellement sur scène en novembre.

Sa troisième proposition solo s'intitule «Eh la la..!», une expression qui le fait particulièrement rire.

«Les humoristes, on observe. On raconte une situation pénible ou épouvantable avec un autre œil et ça fait rire. ¨Eh la la..!¨, c'est un peu ça», explique Martin Matte.

Teintée par «Les beaux malaises»

Inévitablement, l'écriture de ses nouveaux textes découle beaucoup de sa populaire et acclamée comédie «Les beaux malaises» qui a été offerte à TVA.

«J'ai tellement écrit depuis quatre ans; 25 pages à chaque semaine. Ça m'a aidé à être un meilleur auteur, je pense, avance l'humoriste. J'ai plus de facilité à aller direct au but lorsque je veux chroniquer un sujet.»

Avec «Eh la la..!», Martin Matte se permet donc plusieurs mélanges.

«Le rire, je l'aime gras, je l'aime fin, je l'aime jaune, je l'aime noir. Pour moi, de l'humour, c'est de l'humour et je me promène là-dedans. ¨Les beaux malaises¨ m'ont aidé à naviguer dans tous ces genres d'humour.»

Nouvelle étape

Ce plus récent one man show est aussi l'occasion pour Martin Matte de parler de l'homme qu'il est devenu.

«Dans ¨Condamné à l'excellence¨, c'était le personnage très sûr de lui. Avec ¨Les beaux malaises¨, c'était le contraire; j'étais poche en rénovations, j'étais méchant avec mes enfants, j'étais menteur, peureux... et ç'a tout autant marché. Là, j'arrive à une autre étape: j'ai 47 ans, j'ai des ados, je parle de comment je vois la vie, où je suis rendu», détaille-t-il.

S'il ne prévoit qu'une centaine de représentations de «Eh la la..!», ce n'est pas un coup de publicité, assure-t-il. C'est plutôt afin de se permettre de «créer autre chose».

«Là, j'ai une porte de sortie, dit-il. Si j'ai une autre idée de série télé et que je me mets à écrire des affaires, je me dirai ¨voilà, on a fait un an et demi de shows et je reviens à la télé ou j'écris un film¨. Ce n'est pas une affaire marketing pour dire que dans six mois, on rajoute 100 dates. Ça n'arrivera pas.»

Encore une fois, Martin Matte est appuyé par François Avard, son fidèle acolyte depuis 1994, aux textes. Il fait aussi confiance à Alexis Martin qui l'aide actuellement à répéter ce spectacle qui marque sa première mise en scène.

Les billets pour «Eh la la..!» sont en vente au martinmatte.ca.