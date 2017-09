Saisie majeure d’héroïne et d’opium au port de Montréal

Environ 29 kilos d’héroïne dissimulés dans un conteneur maritime arrivant de l’Afghanistan ont été saisis à la fin du mois d’août au port de Montréal, a annoncé la Gendarmerie royale du Canada (GRC) mardi.

Selon le corps policier, la drogue était cachée dans des boîtes de carreaux de marbre. Les douaniers qui ont procédé à l’inspection ont aussi trouvé un peu plus de 600 grammes d’opium.

La drogue était destinée à la région métropolitaine de Toronto.

Grâce à cette saisie, la GRC a été en mesure d’identifier et arrêter quatre suspects dans la région de York. Du nombre, Mustapha Naqizadah, 31 ans, Edwin Tang, 27 ans et Kyles James Gunn, 33 ans, ont été accusés de complot en vue d’importer une substance réglementée, de possession d’une substance illicite en vue d’en faire le trafic et de complot visant à commettre une infraction de possession en vue d’en faire le trafic.

Un quatrième suspect, Mohammad Najafi-Fard, 63 ans, a eu droit aux deux accusations de complot, mais a échappé à celle de possession.

Malgré ces arrestations, l’enquête policière se poursuit et la GRC indique que d’autres accusations pourraient être portées.

«Cette importante saisie de drogue est le résultat de l’expertise et du savoir-faire des agents de l’ASFC. Nous sommes fiers de contribuer à la protection du public canadien contre les activités illégales», a déclaré Josée Deschamps, la directrice du district Saint-Laurent de l’Agence des services frontaliers du Canada, dans un communiqué.