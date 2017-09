Ugo Fredette serait dans le coma depuis une anesthésie

Ugo Fredette, accusé d’avoir tué sa conjointe Véronique Barbe, serait dans le coma au campus Civic de l’hôpital d’Ottawa, selon son avocat.

«Ce sont les dernières nouvelles que j’ai eues, lundi 22h», a Me Pierre M. Gauthier, en entrevue au Québec Matin. Selon lui, Fredette aurait eu besoin d’une anesthésie pour subir certains tests et il ne serait jamais réveillé par la suite.

«Je n’ai pas l’information comme quoi on a des raisons de craindre pour sa vie, mais je n’ai pas non plus l’information qu’il va se réveiller, a déclaré Me Gauthier. On y va au jour le jour.»

L'avocat dit avoir été en contact avec Fredette et sa famille depuis son arrestation, mais il n’a pas été en mesure de lui parler depuis qu’il a été transporté à l’hôpital.

TVA Nouvelles apprenait, samedi après-midi, que l’homme de 41 se serait infligé des blessures nécessitant une intervention médicale, une version que son avocat aimerait bien vérifier.

«Je n’ai aucune raison de mettre en doute la version policière, mais il y a un système de caméras de surveillance à l’intérieur de la détention, alors s’il y a une vidéo ça vaudrait peut-être la peine qu’on puisse la regarder, j’aimerais ça avoir une confirmation», a mentionné Me Gauthier.

Questionné à savoir s’il avait eu des discussions avec son client sur la disparition d’Yvon Lacasse, porté disparu depuis jeudi dernier, il a répondu en invoquant le secret professionnel avant d’ajouter qu'il n'était «pas au courant d’aucun indice, aucun événement qui implique [son] client et le monsieur qu’on recherche.»