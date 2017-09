Un faux livreur est recherché à Montréal

La police de Montréal demande l’aide de la population pour retrouver un homme qui se fait passer pour un livreur et qui est soupçonné d’avoir commis près d’une trentaine de fraudes à Montréal au cours des derniers mois.

Le suspect recherché, qui prétend être un livreur de café, procède toujours de la même façon.

«Il se présente dans des cafés et s’adresse à un employé de l’établissement, a expliqué la police de Montréal dans un communiqué. Il prétexte livrer une commande de café. L’homme demande d’être payé en argent comptant avant d’effectuer la livraison. Lorsqu’un employé veut confirmer la commande avec leur gérant, le suspect simule un appel au gérant avec son propre téléphone. Après cette discussion simulée avec le responsable, il prétend s’être entendu avec ce dernier afin de recevoir un montant moindre.»

Selon la police, le fraudeur aurait été particulièrement actif ces derniers mois dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal et au centre-ville de la métropole.

Le suspect recherché est âgé d’environ 35 ans et mesure approximativement 1,83 mètre (6 pi). Il porte une bague à la main gauche et s’exprime en français et en anglais.

Toute information susceptible d’aider les enquêteurs à faire progresser l’enquête peut être transmise à Info-Crime, au 514 393-1133.