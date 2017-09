Un homme de 37 ans toujours recherché par les autorités

Les recherches lancées depuis dimanche n'ont toujours pas permis de retrouver Jean-François Gendron de Franquelin, sur la Côte-Nord, malgré l'augmentation des effectifs et le territoire ratissé par les secouristes.

Mardi, la Sûreté du Québec a rajouté une dizaine de policiers spécialisés dans les recherches terrestres pour tenter de retrouver l’homme de 37 ans porté disparu depuis vendredi soir.

Une cinquantaine de bénévoles participent aux recherches dans la montagne. L’armée canadienne est aussi présente un hélicoptère de recherche et sauvetage. Pour l’instant, elle est en attente à cause des conditions climatiques défavorables.

«C’est un sentier en montagne très difficile, boueux avec des caps de roches. C’est glissant, dangereux, et en plus la température est froide et humide. C’est un chemin très difficile», a expliqué Luc Landry, un bénévole qui a participé aux recherches.

La Sûreté du Québec préfère envoyer ses policiers plus expérimentés dans les endroits difficiles pour éviter de blesser les bénévoles.

Jean-François Gendron s’est rendu à son camp de chasse au lac des Épinettes vers 17 h, vendredi. Il avait rendez-vous avec des amis samedi matin, mais ne s’est jamais présenté. Les recherches se déroulent depuis dimanche.