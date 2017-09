Une directrice de la DPJ avait décidé de démissionner avant la publication d’un rapport accablant

L'ex-directrice de la Protection de la Jeunesse (DPJ) du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Sonia Boivin, avait pris la décision de quitter son poste avant même la publication d’un rapport accablant à la suite de la mort d’un enfant.

Ce rapport, préparé par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse et publié en juin dernier, concluait que la DPJ était à blâmer dans le décès d'un enfant de 20 mois survenu en juin 2016.

La Commission avait critiqué sévèrement la façon dont la DPJ avait traité ce dossier, qui avait été placé en attente pendant 23 jours. Le bébé avait subi plusieurs blessures avant sa mort, incluant un fémur fracturé et une lacération grave de l’oreille, sans que les autorités n’interviennent

Un mois avant la publication du rapport, Mme Boivin avait demandé une mutation en mai dernier après être entrée en poste deux ans auparavant.

Lundi, la Commission a publié un second rapport portant sur les 275 signalements reçus par la DPJ du Saguenay-Lac-Saint-Jean entre le 1er septembre 2015 et le 31 août 2016. Cette étude exhaustive montre que le personnel de la DPJ et son ancienne dirigeante n’avaient qu’une connaissance sommaire du concept de protection de la jeunesse et de la loi.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean indique toutefois que le départ de sa dirigeante est une coïncidence et soutient qu’il s’agit du choix personnel d'une dirigeante qui faisait partie du réseau de la santé depuis plus de 20 ans.

«Personne ne l'a invité à quitter ou à démissionner», a assuré le porte-parole du CIUSSS Jean-François St-Gelais.

L'agence régionale insiste pour dire que ce n'est pas une seule personne qui a été évaluée par la Commission, mais bien tout le système. Peu importe qui aurait dirigé la DPJ au moment des événements, le dossier aurait fort possiblement été traité de la même façon.

«Les pratiques désapprouvées dans le rapport existaient bien avant son entrée en poste, a précisé M. St-Gelais. Ça faisait des années qu'elles étaient appliquées.»

Le poste de directrice ou directeur de la DPJ sera pourvu au cours des prochains mois.