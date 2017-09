Une nécropsie sur une 11e baleine noire

Une nécropsie est pratiquée, aujourd’hui, à Miscou, sur la carcasse d’une autre baleine noire retrouvée dans le golfe du Saint-Laurent.

C’est la onzième baleine morte dans le golfe depuis le début du mois de juin. La carcasse a été repêchée tôt ce matin et amenée sur la plage près du phare de Miscou.

Une trentaine de membres de Pêches et Océans Canada sont sur place, ainsi que la Marine Animal Response Society et des vétérinaires de Montréal et de l’Île-du-Prince-Édouard.

Les spécialistes disent continuer de faire des nécropsies pour bien comprendre ce qui se passe avec ces animaux et prévenir d’autres décès.

«Cette baleine-ci avait des cordes sur elle. On pense que c’est de l’équipement de pêche. Ils vont examiner l’extérieur de la baleine au complet pour voir si elle a des cicatrices, des lésions ou quoi que ce soit. Ensuite, ils vont procéder à l’examen interne des organes », explique le gestionnaire de division pour Pêches et Océans Canada, Matthew Hardy.