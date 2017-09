Vive déception à Sept-Îles après l'échec du projet Mine Arnaud

L'échec des négociations entre Investissement Québec et un potentiel investisseur pour le démarrage de Mine Arnaud à Sept-Îles sur la Côte-Nord crée beaucoup de déception.

Sylvio Vallières habite à moins d'un kilomètre du projet de Mine Arnaud et affiche clairement depuis plusieurs années son appui à ce projet. Il a été très déçu d'apprendre vendredi dernier le retrait d'un investisseur qui aurait pu permettre le démarrage de la mine d'apatite et ainsi créer plusieurs bons emplois.

D'autres citoyens du canton Arnaud qui sont eux défavorables au projet et qui mettent en doute sa rentabilité depuis le début se demandent pourquoi le gouvernement continue de le soutenir.

Par contre, dans le milieu des affaires, on continue de croire au projet malgré ce revers. «On ne s’attendait pas à cette nouvelle-là du tout, a expliqué Marc Brouillette, président de Développement économique Sept-Îles. Par contre, les gens sont contents de voir que l’on ne baisse pas les bras face à cette embûche-là.»

Le syndicat des Métallos qui a mené des luttes avec des groupes de citoyens et le milieu des affaires pour appuyer le projet garde aussi espoir. «C’est une douche froide, a précisé Nicolas Lapierre, coordonnateur du Syndicat des Métallos. C’est une grande déception, mais on sait que c’est long ce genre de projet. Le minerai ne disparaît pas et on va continuer de travailler pour trouver un autre joueur en collaboration avec Investissement Québec.»

Plusieurs théories circulent à Sept-Îles pour expliquer la décision de l'investisseur de se retirer du projet. Le prix de l’apatite sur le marché, l’opposition de groupes de citoyens et même l’intervention politique.

Quelles sont les chances que ce projet se réalise un jour? Seul le temps le dira, mais le gouvernement a rappelé qu'il poursuit sa recherche d'investisseurs.