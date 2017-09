Yan England honoré par la France

«1:54», le premier long métrage de Yan England, résonne encore. Le drame traitant d'intimidation a permis à son réalisateur et scénariste d'être nommé, mardi, au grade de chevalier de l'Ordre des arts et des lettres de la République française.

Cet honneur a été décerné à Yan England par Audrey Azoulay, ministre de la Culture et des Communications en France.

L'ambassadrice de France au Canada, Kareen Rispa, avait pour sa part de bons mots à formuler à l'endroit du Québécois et de son œuvre.

«Même si votre carrière ne saurait se limiter au seul film ¨1:54¨ sorti en 2016, force est de souligner l’importance de celui-ci, qui aborde un sujet sociétal sensible, l’intimidation à l’école», peut-on lire dans un communiqué.

En moins d'un an «1:54» a été présenté et vendu un peu partout sur la planète, dont dans l'Hexagone. L'Organisation des Nation unies a même arrêté son choix sur ce long métrage pour clore le Mois international de la francophonie, en mars, à New York.