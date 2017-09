5 ans de prison pour un trafic de cornes de «licorne des mers»

Un ex-officier de la police montée (gendarmerie) canadienne a été condamné à 62 mois de prison aux États-Unis pour s'être livré au trafic de cornes de narval, a annoncé mercredi le département de la justice américaine.

Gregory Logan, 59 ans, avait été extradé du Canada vers les États-Unis en mars 2016 après avoir été inculpé dans l'État du Maine en novembre 2012 et arrêté au Canada en décembre 2013.

«L'accusé a illégalement importé des centaines de cornes de narval aux États-Unis valant des millions de dollars. Un tel commerce illégal d'espèces sauvages sape les efforts des gouvernements pour protéger et reconstituer des populations comme celle du narval, une créature marine majestueuse avec une corne longue et en spirale», a souligné Jeffrey Wood, procureur général adjoint auprès de la division de l'environnement du ministère.

Un de ses complices, Andrew Zarauskas, avait pour sa part été condamné à 33 mois de prison par un tribunal du Maine en janvier 2015.

Surnommé la «licorne des mers», le narval est placé sur la liste des espèces animales en danger (CITES).

Selon l'acte d'accusation, Gregory Logan a importé illégalement aux États-Unis entre 2000 et 2010 plus de 250 de leurs cornes, qui sont en fait une dent en forme d'épée, sortant de leur tête. La valeur de ce trafic se situerait entre 1,5 et 3 millions de dollars.