Consultations sur la racisme systémique: «Ça n’a pas de bon sens»

Nécessaires, les consultations sur le racisme et la discrimination systémique annoncées au mois de juillet? Pas selon les panélistes de l’émission La Joute.

Rappelons que la Commission des droits de la personne, qui a reçu le mandat de mener des consultations locales en collaboration avec des organismes communautaires, se déplacera dans une douzaine de régions. Un grand forum, entièrement public, se déroulera ensuite en novembre, pendant deux jours.

Ce mercredi, le Parti québécois a demandé dans une motion au gouvernement Couillard d’arrêter ce processus. Le gouvernement ne compte toutefois pas reculer.

Luc Lavoie se demande pourquoi, à la base, on tiendrait ces consultations.

«Je ne suis pas raciste, ma société n’est pas particulièrement raciste, mes voisins ne sont pas racistes, a-t-il lancé lors de l’émission La Joute. Si vous avez un problème avec les racistes, allez voir La Meute, arrangez-vous avec eux autres. C’est quoi cette idée qu’on aurait une société qui souffrirait de racisme systémique? Est-ce qu’on est dans une société où il y a l’apartheid?»

Selon M. Lavoie, il n’est pas trop tard pour reculer et annuler la tenue de cet exercice. Il donne l’exemple de Jean Chrétien, qui a pris la décision de fermer la commission d’enquête sur «la Somalie et le régiment aéroporté».

«Il y a eu un coup de tonnerre, et trois jours plus tard, il n’y a plus personne qui en parlait. Il n’est pas trop tard pour mettre fin à ça.»

Ça n’arrive pas si souvent, mais Bernard Drainville abonde dans le même sens que son collègue : «Je ne comprends pas pourquoi le gouvernement s’entête», dit-il.

Le jouteur Lavoie soutient qu’il n’est pas naïf et reconnait qu’il y a des racistes au Québec, mais qu’il ne s’agit pas de racisme systémique.

«Je trouve que ça suffit, je regarde ça aller et j’ai honte, dit-il. Ça n’a pas de bon sens de faire une affaire de même. S’il perd l’élection dans un an, ce sera à cause de ça.»