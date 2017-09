Déjà des croquis du nouveau théâtre de la Vieille-Forge

Un peu plus d’un mois après l’incendie qui a ravagé le Théâtre de la Vieille-Forge de Petite-Vallée, les plans pour sa reconstruction sont déjà en branle.

Après avoir annoncé officiellement la tenue du Festival en chanson l’été prochain, Alan Côté a rencontré des architectes qui ont déjà fait les premiers croquis. La reconstruction pourrait débuter en avril 2018.

Le grand manitou du Festival en chanson confie vouloir un plus grand théâtre, amovible. «Je veux avoir deux salles, mais qu’on soit capable de les ouvrir pour faire trois configurations, et ainsi avoir une petite, une moyenne et une grande salles pour accueillir plus de monde. Je veux aussi avoir une mezzanine.»

Fruit du hasard, un architecte à la retraite de Lévis se trouvait parmi les bénévoles du festival depuis trois ans.

«C’est avec lui que j’ai regardé comment on pourrait améliorer le théâtre déjà existant. Je veux avoir un théâtre qui correspond plus aux besoins de 2018. Depuis sa construction en 2001, ç’a évolué beaucoup.»

Il souhaite entre autres ajuster les équipements de cuisine. «En 2001, on servait 500, 1000 repas pendant le festival. Cette année, c’était 6000, avec une cuisine qui était comme un corridor.»

Dans un monde idéal, il voudrait que la construction débute en avril 2018, pour une inauguration à l’automne prochain. Concernant la tenue du Festival en chanson de l’été prochain, dont Louis-Jean Cormier et Marie-Pierre Arthur seront les passeurs, il avoue avoir un plan B. Il érigera probablement un chapiteau rigide.

Malgré l’incendie du 15 août dernier, jamais Alan Côté n’a jamais douté du retour du festival. «Pour moi, c’était clair qu’on revenait. On ne peut pas ne pas avoir d’édition du festival, ni de saison du Théâtre de la Vieille-Forge. Il y a beaucoup trop de gens qui dépendent de nous», estime-t-il.

400 000 $ amassés

Puisque les assurances ne couvriront pas tout, une campagne de financement, dont l’objectif est de 1 million $, est en cours. Le spectacle-bénéfice au Centre Vidéotron le 10 septembre dernier a permis d’amasser 250 000 $. Au total, c’est 400 000 $ qui ont été amassés jusqu’à présent.

De plus, la tenue de deux autres spectacles-bénéfices aura lieu dans les prochaines semaines.

Alan Côté a affirmé avoir eu la semaine dernière des rencontres «satisfaisantes» avec les différents paliers de gouvernement, à qui il a demandé une aide financière.