«Demain matin, Montréal m'attend» reprend l'affiche

«Demain matin, Montréal m’attend» la célèbre comédie musicale de Michel Tremblay, qui a connu un succès retentissant cet été revient à l’affiche au TNM du 19 septembre au 14 octobre et pour huit représentations supplémentaires du 15 au 22 octobre.

L’œuvre est une adaptation et une mise en scène de René-Richard Cyr, avec une musique de François Dompierre.

La distribution comprend notamment la jeune Marie-Andrée Lemieux, qui se dit «très impressionnée de ce qui lui arrive, et qui se sent plus en confiance que cet été.»

Hélène Bourgeois-Leclerc elle aussi dit« sortir de sa zone de confort, mais avoir davantage confiance en elle que cet été. »

Laurent Paquin dit «avoir travaillé très fort avec René-Richard Cyr pour jouer une «duchesse» crédible en hétéro qui se fait passer pour un homosexuel.

Au printemps, la comédie musicale doit entreprendre une tournée du Québec.