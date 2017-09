Encore plus de primeurs sur Club illico

Transporté par ses succès québécois («Blue Moon», «Victor Lessard») et ses grosses productions télé américaines en version française («Flash», «Survivant désigné»), le Club illico promet un minimum de 17 séries en primeur pour sa saison 2017-2018.

Lancée mercredi, la programmation compte notamment sur six productions originales, soit deux de plus que l'an dernier. Outre les très attendues «Blue Moon 3» (début 2018) et «Victor Lessard – Violence à l'origine» (printemps 2018), les nouveautés pour ados «L'Académie» (11 octobre) et «La dérape» (hiver 2018) viennent bonifier l'offre.

À cela, il faut ajouter la série humoristique «Léo» (printemps 2018) avec Fabien Cloutier dans le rôle-titre et un premier projet documentaire: «Pablo Escobar, raconté par son fils», une œuvre en deux épisodes d'une heure loin de la série «Narcos». Entièrement tournée en Colombie et réalisée par Olivier Aghaby, l'oeuvre propose les poignants témoignages de plusieurs proches du célèbre criminel, dont sa femme et son fils, Juan Pablo.

Des préventes de ce documentaire ont d'ailleurs déjà été conclues sur plusieurs territoires.

Populaires à l'étranger

Les acquisitions représentent également un apport significatif à la nouvelle offre du Club illico. Plusieurs productions étrangères qui ont déjà beaucoup fait jaser obtiennent leur place au sein de la programmation, étant présentées pour la toute première fois au Québec, en français.

C'est ainsi que l'acclamée «The Handmaid's Tale» – série dramatique récompensée par huit trophées aux plus récents Emmy Awards – est offerte depuis mercredi en français sur la plateforme.

Suivront notamment les trois saisons du phénomène australien «Nowhere Boys: entre deux mondes», la nouveauté «Philip K. Dick's Electric Dreams», ainsi que les retours de «Flash» (plus importante acquisition de Club illico) pour une quatrième saison, «Survivant désigné» qui en est à sa deuxième année ou encore «Shooter: tireur d'élite», deuxième aventure.

«On a réussi à transformer le modèle de diffusion traditionnelle. Les séries se retrouvaient en première diffusion sur une chaîne linéaire, mais on a réussi à inverser ça pour avoir une première fenêtre sur le Club illico avec plusieurs séries», a précisé Yann Paquet, vice-président Acquisitions et développement international chez Québecor Contenu, pour expliquer l'arrivée de bon nombre de succès étrangers.

Au total, ce sont 100 heures de contenus qui seront ajoutées chaque semaine sur Club illico qui compte 345 000 abonnés. Depuis son lancement, au printemps 2013, la barre des 220 millions de visionnements a été franchie.