Guérette dénonce des «menaces» de Labeaume et d’une conseillère

Anne Guérette a dénoncé mercredi après-midi des «menaces» dont elle aurait été victime de la part du maire Labeaume et de la conseillère Suzanne Verreault en 2014 et en 2017.

La chef de Démocratie Québec (DQ) a rendu public, mercredi, en point de presse, un échange de courriels avec le maire Labeaume datant de février 2014. À ce moment-là, Mme Guérette venait de dénoncer, en conseil municipal, l’absence de Régis Labeaume à un des évènements du Carnaval de Québec. Ce dernier lui aurait ainsi répondu. «Tu as perdu tous tes repères cher (sic) Anne. À n’etre (sic) plus véritable on s’enlaidit chère amie...sois prudente ça te rattrapera...Les gens finiront par te mépriser unanimement!!!! Love», aurait écrit le maire.

En mars 2017, la conseillère Suzanne Verreault aurait pris à partie Mme Guérette à la suite d’un débat houleux. «Elle m’a dit: "tu vas en manger une tabarnak"», a relaté Mme Guérette.

Pourquoi dénoncer maintenant de présumées menaces qui auraient eu lieu respectivement il y a plusieurs années et plusieurs mois? «Je le fais depuis 2007. Je refuse de courber l’échine et d’être victime. Je sais que ce que M. Labeaume va vous répondre. Il va dire: "Pauvre Anne Guérette. Elle joue à la victime"», a répondu la principale intéressée.

D’après elle, «on tolère du maire Labeaume ce qu’on ne tolèrerait de personne et qu’on demande à nos enfants de ne pas faire».

Dans son point de presse, Mme Guérette est revenue sur plusieurs exemples dans lesquels le maire Labeaume aurait fait preuve de «mépris, menaces, intimidation et abus de pouvoir» au cours des dix dernières années.