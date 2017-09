Jagmeet Singh se défend d’être de la «gauche religieuse»

L’aspirant-chef du NPD Jagmeet Singh rejette l’idée selon laquelle il aura de la difficulté à percer au Québec, après que la chef du Bloc québécois l’eut catégorisé d'être de la «gauche religieuse».

«Mon expérience au Québec n’est pas ça. Le Québec est ouvert d’esprit et de cœur, c’est l’une des provinces les plus progressistes du Canada. [...] Je suis confiant que les gens sont plus intéressés en mes valeurs, et c’est ce qui va me faire connecter avec les gens du Québec», a déclaré Jagmeet Singh mardi.

Il était de passage au Parlement d’Ottawa pour annoncer que le député Nathan Cullen, vétéran du NPD, l’appuie dans la course à la direction du parti.

La chef du Bloc québécois, Martine Ouellet, s’est prononcée plus tôt cette semaine sur ce qu’elle perçoit comme la «montée de la gauche religieuse».

Elle a confié à la Presse canadienne voir dans le turban et le kirpan que porte M. Singh une façon de promouvoir sa religion.

Jagmeet Singh, un sikh pratiquant qui est élu à l’Assemblée législative de l’Ontario, s’est aussi défendu d’avoir proposé une loi dans cette province pour que les personnes de confession sikhe ne soient plus obligées de porter un casque en moto.

«Pour moi, c’est une question de droits de la personne. C’est la même chose que les luttes pour les communautés LGBTQ, les luttes contre le racisme systémique. C’est difficile de parler de ça, mais on en a besoin», a-t-il indiqué.

Jagmeet Singh a aussi précisé avoir visité cet été deux régions du Québec, hors de Montréal, et comprendre la réalité des agriculteurs québécois.

Les militants du NPD peuvent voter pour leur prochain chef depuis lundi, mais les résultats du premier tour ne seront connus que le 1er octobre.