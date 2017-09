La Ville de Montréal prévoit un déficit de 31,4 millions $ en 2017

Les ententes syndicales avec les policiers, les pompiers et les cols bleus de Montréal font mal à la Ville, qui prévoit terminer l’année avec un déficit de 31,4 millions $.

Montréal avait pourtant fini l’année 2016 avec un surplus de 139 millions $.

Certaines dépenses supplémentaires, comme pour le déneigement ou encore des cibles d’émission de contraventions qui n’ont pas été atteintes, ont fait fondre ce surplus.

Ce sont toutefois les nouvelles conventions collectives avec les policiers, les pompiers et les cols bleus de Montréal, lesquelles ont notamment revu leur régime de retraite, qui font le plus mal à la Ville. En combinant les trois syndicats, ces nouvelles ententes entraînent des dépenses non prévues au budget de 65,4 millions $.

La nouvelle entente avec le gouvernement du Québec, Réflexe Montréal, entraîne également une dépense de 22 millions $ non prévu au budget 2017. Yves Courchesne, directeur des finances de la Ville de Montréal, indique toutefois que «c’est une année de transition, qui implique des dépenses imprévues. Mais à long terme, la Ville est gagnante parce qu’elle aura droit à une future subvention qui sera indexée».

Montréal a pu légèrement éponger ces dépenses imprévues avec une partie de ses surplus pour compenser partiellement le déficit, ce qui mène au déficit de 31,4 millions $. Ce déficit est toutefois plus petit que le déficit de 46,5 millions $ que la Ville prévoyait en mai dernier.

Pour mettre les choses en perspective, Yves Courchesne a tenu à préciser que ce déficit ne représente que 0,7 % du budget de 5 milliards $ de la Ville de Montréal.