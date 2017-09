Le chef de police de la Ville de Québec se défend et s’en prend à Yves Francoeur

Le chef de police de la Ville de Québec, Robert Pigeon, affirme que le président de la Fraternité des policiers de Montréal, Yves Francœur, n’est pas «digne de la profession de policier».

«M. Francœur, qui est lui-même policier, à faire une telle déclaration, a démontré si peu de rigueur que ça me lève le cœur. Il n’est pas digne de la profession de policier», a pesté M. Pigeon à la suite d’allégations soutenant qu’il était intervenu dans une enquête qui mettait en cause un ex-ministre libéral alors qu’il était un haut gradé de la SQ.

Devant les médias, le chef du SPVQ a réitéré qu’il s’agissait «d’allégations choquantes» et de «ouï-dire». «Je n’ai aucune idée des motivations de M. Francoeur. Mais je suis préoccupé par les dommages que ça cause en attaquant le DPCP, l’UPAQ, la Sureté du Québec, le SPVQ (...) Je trouve ça un peu grave ce qu’il est en train de faire, surtout les atteintes que ça peut poser envers nos institutions».

Lien de confiance

Émotif, M. Pigeon dit d’ailleurs craindre pour le lien de confiance des citoyens à l’égard du service de police en raison des déclarations d’Yves Francœur.

«Ça touche directement le lien de confiance entre le service de police et les citoyens de la Ville de Québec. C’est ce qui me préoccupe beaucoup le lien de confiance, mais encore plus entre le chef de police et ses employés, pour les employés que j’aime beaucoup», a-t-il dit.

M. Pigeon a indiqué être heureux d’avoir obtenu l’appui du maire, Régis Labeaume.