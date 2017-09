Le maire de Lacolle suspendu 30 jours

Véritable douche froide pour le maire de Lacolle, Roland-Luc Béliveau, qui, à compter de vendredi, sera suspendu 30 jours de ses fonctions, et ce, sans salaire en raison d'un manquement au Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux.

En effet, la Commission municipale du Québec a rendu cette semaine une sévère décision à l'endroit de M. Béliveau, élu en 2013. La suspension sans solde arrive aussi à un mauvais moment pour lui, c'est-à-dire, en pleine période électorale. Ce dernier a déclaré, il y a quelques semaines, au journal Le Canada Français qu'il briguait la mairie, dans le but de réaliser un deuxième mandat.

En septembre 2015, dans le cadre de la séance du conseil municipal, Roland-Luc Béliveau s'est placé en conflit d'intérêts, juge la commission, en participant aux discussions et délibérations concernant un remboursement de taxes municipales pour son immeuble situé au 2, rue de la Beurrerie à Lacolle.

Lors de la prise en compte de ce point par le conseil municipal, M. Béliveau avait déclaré son intérêt dans le dossier et avait quitté la table du conseil pour aller s'asseoir dans la salle aux côtés des citoyens. Or, Roland-Luc Béliveau assis au premier rang dans la salle du conseil ne cesse d'intervenir. «Il prend la parole à plusieurs reprises pour émettre des commentaires sur ce dossier, donne des explications, et répond aux questions que les citoyens posent au conseil», écrit la commission qui conclut que M. Béliveau a commis un manquement déontologique.

Il se voit imposer une suspension de 30 jours, sans rémunération, allocation ou toute autre somme provenant de la municipalité, de toutes ses fonctions de maire, membre du conseil ou d'un autre organisme sur lequel il siège à titre de membre du conseil.

Cette suspension prendra effet le 22 septembre. Joint par TVA Nouvelles, M. Béliveau a dit vouloir prendre connaissance de la décision avant de commenter.