Le robinet de Piedmont est de retour!

Voilà une nouvelle qui fera plaisir à de nombreux nostalgiques! Le fameux robinet de Piedmont, qui avait disparu du paysage en 2014, trône de nouveau aux abords de l’autoroute 15, dans les Laurentides.

La structure emblématique a été complètement restaurée par la famille Raymond, qui détient les Glissades des Pays-d’en-Haut, à qui le robinet a été cédé en 2014 par le propriétaire actuel des terrains des Cascades d’eau de Piedmont.

«Les gens nous disaient qu’ils s’ennuyaient du robinet, explique Karine Masse, coordonnatrice aux ventes et marketing pour les Glissades des Pays-d’en-Haut. Il était en morceaux, on l’a donc réassemblé pour le peinturer, le réparer et l’installer.»

Même si le robinet ne se trouve plus à son emplacement d’origine, il est toujours visible pour les automobilistes qui circulent en direction sud, vers Montréal, car il a été installé sur le versant «Tubes» du terrain appartenant à l’entreprise.

GRACIEUSETÉ/GLISSADES DES PAYS-D'EN-HAUT

Pour le moment, l’eau ne coule toujours pas de la structure de plusieurs tonnes et qui mesure près de 30 pieds de hauteur.

«Éventuellement, on aimerait y donner un effet, soutient Mme Masse. C’est dans nos plans. L’équipe a beaucoup d’idée et c’est en développement, mais on ne sait pas encore de quelle façon.»

Qu’à cela ne tienne, le robinet est là pour rester, assure la coordonnatrice aux ventes et marketing de la compagnie.

«Le robinet représente la propreté de notre village, la porte d’entrée des Laurentides et surtout un symbole particulier qui nous caractérise pour la qualité de notre eau», peut-on lire dans le communiqué des Glissades des Pays-d’en-Haut.