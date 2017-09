Les réussites inspirantes du Digihub de Shawinigan

Sylvie Rioux et Bertrand Gauvreau ont fondé leur propre entreprise. Leur créneau: transformer les usines traditionnelles en usines intelligentes. Ils sont l'exemple parfait des réussites du Digihub de Shawinigan, en Mauricie.

«On installe des capteurs sur les machines de nos clients industriels, on recueille des données et on ajoute de l'intelligence aux données», a expliqué Bertrand Gauvreau d'Andromédia Technologies.

«On a eu un premier projet avec la microbrasserie Le Trou du Diable pour monitorer et suivre l'eau usée qui est rejetée», a poursuivi Sylvie Rioux.

C'est ce genre d'initiatives que le premier ministre veut voir pousser un peu partout au Québec. Depuis quelques semaines, il ne cesse de citer en exemple ce qui se fait à Shawinigan.

«Rappelez-vous Shawinigan il y a quelques années. Les fermetures d'usines, c'était tragique ce qui se passait là. Le maire et la communauté [se sont] pris en main pour axer leur économie vers l'entrepreneuriat et l'innovation», a lancé le Philippe Couillard.

Le Digihub est un modèle et une inspiration. Après deux ans, on compte 40 entreprises émergentes et 150 personnes y travaillent. C'est un lieu de travail, de formation et de démarrage d'entreprises numériques.

«Quand j'ai vu ça, j'ai dit: "comment peut-on répondre à la question sur les jeunes pour rester en région" et les jeunes entrepreneurs me l'ont dit que s'ils n'avaient pas eu ça ils seraient partis», a ajouté le premier ministre.

«On ne veut pas concurrencer Québec et Montréal, on veut être une alternative pour les jeunes qui veulent rester en région et partir des startups», a indiqué le directeur du Digihub, Philippe Nadeau.

Shawinigan aura son rôle à jouer dans la stratégie du gouvernement.

«On va en quelque sorte évangéliser les autres villes», a mentionné Michel Angers.

Le maire promet même une annonce majeure à venir avec un joueur mondial du monde des technologies de l'information.