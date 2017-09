Marathon de Montréal: le 42 kilomètres annulé

L’épreuve du 42 kilomètres du Marathon de Montréal annulée en raison de la température particulièrement chaude.

Le départ du demi-marathon est devancé.

«Notre priorité numéro un pour ce week-end de course est la sécurité de tous les participants. Alors que nous sommes profondément déçus d’avoir à annuler la distance de 42,2 km, nous le faisons en sachant que c’est dans l’intérêt des participants et de leur sécurité », a déclaré Louis Malafarina, directeur exécutif du Marathon et Demi-Marathon Oasis Rock 'n’ Roll de Montréal dans un communiqué.

Parmi les 30 000 coureurs inscrits à l’événement, 5000 devaient participer à l’épreuve du 42,2 km.

«Les coureurs du marathon (42,2 km) auront la possibilité de courir les 21,1 km, de transférer leur inscription à un autre événement de la Série des marathons Rock 'n’ Roll ou de recevoir un remboursement», ont précisé les organisateurs.

Les épreuves du 21,1 km et du 10 km auront lieu mais les heures de départ ont été modifiées: le demi-marathon se mettra en branle à 7 h 30, une heure plus tôt que prévu. La course de 5 km et le P’tit Marathon 1 km Tel-Jeunes auront lieu comme prévu samedi