«Une pensée qu'on oublie, ça ne se raconte pas, ça ne se rattrape pas, comme les papillons !» : c'est ainsi qu'Eveleen Valadon, 80 ans, décrit de l'intérieur la vie avec Alzheimer, maladie à laquelle une journée mondiale est consacrée jeudi.

Cette Française vient de publier un livre de témoignage, «Mes pensées sont des papillons» (éditions Kero). Un titre inspiré par un souvenir d'adolescence : l'envol d'une nuée de papillons lors d'un voyage en Grèce.

«J'ai toujours gardé en moi cette image féérique. Elle atténue un peu ce qu'est vraiment cette maladie, qui est de plus en plus rongeuse d'un jour à l'autre», explique à l'AFP cette Parisienne, qui a été diagnostiquée en 2013.

«Je ne suis pas la même, je me cherche, c'est très fatigant. La fatigue est le symptôme le plus fort. Tout est effort», poursuit-elle.

Eveleen Valadon s'est livrée à la journaliste et écrivain Jacqueline Remy, qui a retranscrit ses propos dans leur ouvrage commun.

Elle y décrit cette maladie comme «quelque chose d'impalpable»: «C'est comme un déraillement, mais on en est conscient. On se voit flotter. On est soi et on est une autre. Cela ressemble à un dédoublement de personnalité».

Elle raconte son impression d'être «dans la brume», «dans le décalage horaire permanent», son «angoisse de la différence, différence par rapport aux autres, différence entre ce qu'on a été et ce qu'on est».

Elle avoue aussi sa «colère» contre cette maladie «pire qu'un cancer», qui la prive peu à peu de ses souvenirs et à cause de laquelle son «vocabulaire s'efface et se réduit».

Cette maladie, d'ailleurs, elle ne la nomme pas. Elle dit qu'elle est «du côté d'Aloïs», pour Alois Alzheimer, médecin allemand qui a décrit ce mal au début du XXe siècle.

Il s'agit d'une dégénérescence neurologique incurable liée au vieillissement qui affecte les capacités cognitives, dont la mémoire, jusqu'à aboutir à une perte d'autonomie.

«Au début, je ne parlais pas de ma maladie, j'essayais de faire comme si j'étais comme avant», glisse cette ancienne peintre à l'AFP. Elle confesse que son «plus grand manque, ce sont les sorties culturelles» : «La radio les remplace un peu...»

«Je me suis lancée dans cette aventure du livre avec une certaine curiosité, et aussi un poids : donner de l'information sur cette maladie assez méprisée», assure-t-elle.

Un mot l'agace particulièrement : celui de «démence», qui réduit selon elle les malades à des «dingos», des «zinzins».

«Elle est scandalisée par la façon dont on parle d'Alzheimer, la dramatisation, le fait de réduire la maladie à sa pire phase», explique Jacqueline Remy. «Ca fait peur aux gens et ça fait honte à ceux qui ont cette maladie».

Dans son livre, Eveleen Valadon fait longuement référence à sa vie d'avant, son passé lointain, plus clair dans son esprit que le passé immédiat.

«Le passé, pour moi, c'est comme une maison en dur, tandis que maintenant je vis dans une maison sur pilotis. Une maison sur pilotis, ce n'est pas très solide», écrit-elle.

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), quelque 47 millions de personnes dans le monde souffrent d'Alzheimer et de maladies apparentées, un nombre appelé à augmenter à cause du vieillissement de la population.

«C'est comme assister à l'effacement d'une personnalité», décrit Jacqueline Remy. «C'est émouvant et très troublant. On touche au coeur de l'humain dans ce qu'il a de plus fragile.»