Obama dénonce la tentative républicaine de détricoter sa réforme santé

L'ancien président démocrate Barack Obama a dénoncé mercredi la tentative de la dernière chance des républicains du Congrès américain pour abroger partiellement sa loi emblématique sur la couverture maladie, Obamacare.

«Il est énervant de voir des gens tenter pour la 50e ou 60e fois de revenir sur des acquis, avec une loi qui augmenterait les coûts et réduirait la couverture», a déclaré Barack Obama à New York, lors d'une conférence organisée par Bill et Melinda Gates pendant l'Assemblée générale des Nations unies.

Et d'énumérer les «Américains âgés qui souffrent d'antécédents médicaux, les patients en rémission de cancer, les femmes enceintes, les enfants autistes ou asthmatiques», qui selon lui verraient leurs couvertures affaiblies par le projet républicain.

«Et c'est vraiment agaçant de devoir se mobiliser tous les quelques mois pour empêcher nos dirigeants de faire souffrir les gens», a ajouté le prédécesseur de Donald Trump.

Les républicains majoritaires du Sénat tentent de voter une nouvelle mouture de leur projet d'abrogation d'Obamacare, après un échec cuisant en juillet dernier. Pour des raisons de procédure parlementaire, ils ont jusqu'à la fin du mois pour y parvenir, mais une poignée de républicains modérés restaient indécis à ce jour et tenaient l'avenir de ce plan dans leurs mains.