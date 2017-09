Sept-Îles se prépare à accueillir le Queen Mary 2

L'arrivée du navire de croisière Queen Mary 2 prévue dans 12 jours à Sept-Îles représente un véritable test pour l'industrie touristique de la Côte-Nord. La ville veut faire bonne impression et prouver qu'elle peut jouer dans la cour des grandes destinations.

Les différents partenaires ont été surpris par l’annonce, il y a à peine une semaine, de l’arrivée du paquebot à Sept-Îles le 2 octobre prochain.

La compagnie Cunard a modifié l'itinéraire de son paquebot à cause des restrictions de vitesse imposées dans le golfe du Saint-Laurent pour protéger les baleines noires. Au départ, le navire devait s'arrêter à Gaspé entre ses escales de Saguenay et d'Halifax, mais il s'arrêtera plutôt à Sept-Îles.

Bien que ce navire n’était attendu que l'an prochain, les représentants septiliens ne pouvaient pas refuser une telle opportunité. Le Queen Mary 2 débarquera en une seule journée autant de touristes que la ville en reçoit normalement en une saison de croisières complète.

Le Queen Mary 2 est le cinquième paquebot le plus long au monde. Il compte 4000 passagers et membres d'équipage, dont 2500 croisiéristes qui devraient débarquer du navire et 700 d’entre eux qui participeront probablement à des excursions.

Avec cette manne touristique, les commerçants peuvent s’impliquer de plusieurs façons. «Par exemple, offrir un cocktail spécial aux croisiéristes ou une dégustation gratuite. Un petit plus qui fait que les gens se sentent accueillis et comme chez eux», a dit Marie-Ève Duguay, chef d'escale de Destination Nakauinanu Sept-Îles.

En vue de cet achalandage, les trois partenaires principaux, soit la Ville de Sept-Îles, le Conseil de bande de Uashat Mak Mani-Utenam et le port de Sept-Îles, dégageront un budget supplémentaire de 30 000 $ pour animer le quai et créer un événement autant pour les touristes que pour la population de Sept-Îles.

Mylène Paquette de la partie

La rameuse océanique Mylène Paquette ne veut, pour rien au monde, rater la venue du Queen Mary 2 à Sept-Îles. Rappelons que lors de sa traversée de l'Atlantique à la rame en solitaire en 2013, le capitaine du bateau lui avait envoyé un baril avec des vivres et cette rencontre avait été marquante pour la rameuse.

Or, le bateau de Mylène Paquette, le Hermel, est exposé à Sept-Îles de façon permanente. Ce sera une deuxième rencontre entre le Hermel et le Queen Mary 2. D’ailleurs, Mylène Paquette sera présente à Sept-Îles pour cette journée spéciale. Des activités protocolaires entourant ce moment symbolique devraient avoir lieu.