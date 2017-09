Un perroquet passe une commande sur Amazon!

Un perroquet a réussi à passer une commande sur Amazon via l'assistant vocal du géant américain du numérique en imitant la voix de sa propriétaire à Londres, rapporte le journal britannique The Sun mercredi.

Corienne Pretorius, interrogée par le tabloïd britannique, ne se rappelait pas avoir passé une commande de coffrets cadeaux d'une valeur de 10 livres (environ 17 dollars canadiens).

Et pour cause. Après avoir exclu son mari et son fils de huit ans comme les acheteurs éventuels, la Sud-Africaine de 39 ans, qui réside dans le sud-est de Londres, a découvert le coupable: Buddy, son perroquet du Gabon âgé de 5 ans.

L'oiseau a imité sa voix en son absence pour activer l'appareil et procéder à l'achat qui, selon un porte-parole d'Amazon cité dans le Sun, peut être remboursé.

«Je ne pouvais pas le croire quand j'ai compris que Buddy avait passé une commande sur Amazon. Nous possédons l'appareil depuis quatre mois et je ne l'utilise que pour mettre de la musique ou faire des listes de tâches à faire, mais je n'ai jamais rien commandé en ligne», a raconté Corienne.

Outre la possibilité de passer des commandes sur Amazon, l'appareil connecté, Alexa, permet aussi de commander le chauffage de la maison, contrôler le téléphone portable, vérifier la météo, etc.

Buddy a depuis été filmé par sa propriétaire. Les images le montrent en train d'activer l'appareil en criant «Alexa» avant d'ajouter «Oh, hmmm, reste en ligne, Alexa».

Selon Corienne Pretorius, son oiseau parlant est «très drôle»: il imite aussi le chat, jure en Afrikaans et souhaite «bonne nuit» quand la maisonnée va se coucher le soir.