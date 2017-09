Un avocat de Saguenay poursuivi par une greffée du rein

Pierre Lévesque, un avocat de Saguenay, fait face à une poursuite d'un demi-million de dollars de la part d’une greffée du rein qui estime avoir été mal représentée par lui.

Louise Tremblay croyait ses problèmes de santé réglés en subissant une greffe en 2010, mais sept ans plus tard, son combat se transporte devant le tribunal.

Après la chirurgie réalisée à Québec en novembre 2010, le suivi était assuré par l'Hôpital de Chicoutimi. Mais un résultat d'analyse a été transmis avec plusieurs semaines de retard par le personnel de cette dernière. Aussi, la patiente a perdu son rein et elle doit depuis subir trois traitements d'hémodialyse par semaine. Elle présenterait à ce jour une incapacité de 75 %.

Mme Tremblay a intenté une première poursuite de 450 000 $ contre l'établissement de l’arrondissement de Chicoutimi en 2013. Me Pierre Lévesque représentait alors Louise Tremblay.

La poursuite est tombée après que l'avocat n'eut pas respecté un délai pour remettre un document à la défense.

Aujourd'hui, Mme Tremblay s'adresse à un autre avocat pour réclamer 525 000 $ à son ex-avocat ainsi qu’au fonds d'assurance responsabilité du Barreau du Québec.

La poursuite déposée au palais de justice allègue que Me Lévesque «avait fait preuve de négligence équivalente à de l'incompétence» constituant une faute civile.

Le document reproche aussi à Me Lévesque d'avoir invoqué le mauvais état de santé de Mme Tremblay pour justifier son dépassement du délai. Selon le document, il aurait tenté d'obtenir en 2015, à l'insu de sa cliente, une première prolongation du délai, puis une deuxième, sans l'informer des échecs et de ses droits d'en appeler.

Le montant de 525 000 $ revendiqué comprend des revenus de 75 000 $ que la dame dit avoir perdu de 2012 à 2016.

Les deux parties ont refusé de commenter le dossier publiquement.

Si la cause se rend en cour, le débat s'annonce complexe. Un juge devrait d'abord statuer si l'Hôpital de Chicoutimi doit assumer une responsabilité dans la détérioration de l'état de Louise Tremblay. Si oui, quelle aurait été la compensation équitable à verser à la femme? Et enfin, dans quelle mesure le travail de Me Lévesque a-t-il privé la femme de toucher cette indemnité?