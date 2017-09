Un homme arrêté pour violences sexuelles sur des migrants mineurs

Un Belge se présentant comme bénévole auprès des centaines de migrants illégaux qui trouvent refuge dans un parc de Bruxelles a été inculpé et incarcéré mercredi pour des agressions sexuelles sur des migrants mineurs, a annoncé le parquet.

Cet homme, «M.D, né en 1953, de nationalité belge», a été «inculpé du chef de -attentat à la pudeur avec violence ou menace sur mineurs âgés entre 16 et 18 ans-» et placé en détention, a indiqué le parquet de Bruxelles dans un communiqué.

La police avait été avertie début septembre par d'autres bénévoles que le suspect faisait preuve d'un «comportement sexuel inadéquat» envers des migrants qui dorment ou viennent aux distributions de nourriture dans le parc Maximilien à Bruxelles, selon le parquet.

L'homme, qui nie les agressions qui lui sont reprochées, avait été condamné en 2000 pour «des faits de même nature», précise le parquet.

Selon les médias, il a réussi à attirer chez lui plusieurs mineurs non accompagnés, qui forment une part non négligeable (15 à 20% selon les associations) des centaines de migrants, principalement soudanais et érythréens, vivotant autour du parc.

Les associations et autorités craignent que cette zone près de la Gare du Nord, occupée depuis le début de l'été, ne devienne un «nouveau Calais», en référence au bidonville du nord de la France démantelé fin 2016.

Les enquêteurs ont réussi à identifier «au moins une victime» du suspect malgré de «grandes difficultés» à recueillir des témoignages du fait de la «situation extrêmement précaire» dans laquelle se trouvent ses victimes, «à commencer par le fait qu'elles se trouvent en séjour illégal sur notre territoire», selon le parquet.